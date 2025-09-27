Han har gjort 340 matcher i HockeyAllsvenskan, 170 i HockeyEttan och en säsong i norska toppligan. Nu är Linus Rotbakken klar för moderklubben Gimo IF – i division 4.

Gimo IF har fostrat flera svenska elitspelare, som bröderna Rasmus och Linus Sandin samt Robert Hägg. Och Linus Rotbakken. Nu väljer den sistnämnde att återvända till moderklubben efter 17 år (!) på andra håll.

Rotbakken har 340 matcher i HockeyAllsvenskan och 170 i HockeyEttan på meritlistan och har spelat för klubbar som BIK Karlskoga, Almtuna, Östersund, Väsby och Hudiksvall. Nu väntar spel i division 4.

”Linus är en extremt spelskicklig back som kommer att bidra mycket och hjälpa hela laget att utvecklas både på och utanför isen”, skriver klubben på Instagram.

Rotbakken, som hunnit bli 33 år, kommer närmast från Hudiksvall. Han har tillbringat de två senaste åren i HockeyEttan.

