Linus Omark klar – för spel i division 3

Från Lugano till Övertorneå.

Ja, den övergången har Linus Omark nu gjort.

38-åringen kommer att spela med division 3-klubben tillsammans med tidigare radarpartnern Johan Harju, rapporterar Sportbladet.

Linus Omark är klar för spel i Övertorneå i division 3.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Tidigare i veckan stod det klart att Linus Omark inte kommer att bli kvar i Lugano efter landslagsuppehållet till följd av familjeskäl.



Nu står det även klart att det blir en fortsättning för 38-åringen – i division 3.



För Sportbladet bekräftar Omark att han kommer att spela med moderklubben Övertorneå i division 3.



– Det var jag själv som hörde av mig till klubben och det var över 20 år sedan jag spelade med Övertorneå och det är bara ungdomar i laget så ingen som jag spelat med förut. De var inte födda när jag spelade i Övertorneå, säger han till tidningen.

Ligger sist i division 3

Omark har dessutom fått med sig sin tidigare radarpartner Johan Harju, som kommer att göra comeback efter att ha lagt skridskorna på hyllan 2023.

Enligt Sportbladet är transferkorten klara och comebacken kommer att ske på fredag, då Övertorneå möter IF Kalix Hockey på bortais. Övertorneå ligger sist i Hockeytrean Region Norr A efter att laget inlett säsongen med tre raka förluster och en målskillnad på -29.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects