Linus Hedman inledde årets säsong i Narvik.

Nu är forwarden klar för spel i norska konkurrenten Stjernen Hockey.

Linus Hedman blir kvar i Norge resten av säsongen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Efter att ha spelat i HockeyAllsvenskan med Tingsryd förra säsongen har Linus Hedman sökt sig västerut den här säsongen. 25-åringen skrev först på ett korttidskontrakt med Narvik i Norge som gällde i en månad. Efter att ha noterats för 1+4 på tio matcher släpptes dock Hedman av Narvik när avtalet löpte ut tidigare i oktober.

Nu har Linus Hedman däremot hittat en ny lösning. Han blir kvar i Norge och skriver på för konkurrenten Stjernen Hockey. På sin hemsida skriver klubben att de har tecknat ett kontrakt med Hedman över resten av säsongen 2025/26.

– I Hedman får vi en snabb och hårt arbetande forward som vi tror kan hjälpa laget framåt. Vi har väldigt begränsade ekonomiska resurser, men nu när den här möjligheten har kommit vill vi fylla importplatserna och öka konkurrensen i laget för att nå slutspelet, säger Stjernens sportchef Filip Gunnarsson.

Linus Hedman är från Skellefteå och spelade även i Skellefteå AIK som junior. Där var han ombytt i tolv SHL-matcher för klubben innan han lämnade för spel i HockeyEttan 2021. Han tillbringade flera år i Ettan innan det stora genombrottet kom i Piteå 2023/24. Han gjorde totalt 26 mål och 53 poäng på 51 matcher för Piteå vilket ledde till att han värvades till Tingsryd 2024. I HockeyAllsvenskan missade Hedman stora delar av säsongen på grund av en skada och noterades för nio poäng på 28 matcher.

I och med flytten till Norge den här säsongen spelar Hedman nu utomlands för första gången i sin hockeykarriär.

Source: Linus Hedman @ Elite Prospects