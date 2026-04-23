Stjärnan tvingas bort av Luleå − uppges gå till konkurrent

VM-stjärnan Linnéa Johansson tvingas lämna Luleå/MSSK.

Detta på grund av hennes skadehistorik.

– Vår medicinska personal har rått oss att inte förlänga med henne, säger sportchefen Oskar Häggström till Norrbottens-Kuriren.

I stället uppges hon vara på väg till en annan SDHL-klubb.

Linnéa Johansson får lämna Luleå till följd av skadan. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

De senaste åren har Linnéa Johansson varit en toppspelare i SDHL. Hennes bästa säsong kom i Linköping 2021/22 då hon gjorde 31 poäng på 32 matcher men sedan flytten till Luleå/MSSK har hon fortsatt prestera starkt. Hon bidrog till att Luleå vann SM-guld 2024 genom att göra 26 poäng på 33 matcher i grundserien samt fyra poäng på nio slutspelsmatcher. Sedan blev det 25 poäng på 35 matcher säsongen 2024/25.

Förra året var 24-åringen också Damkronornas bästa spelare på VM. Hon vann interna poängligan med sju poäng på sex matcher och hennes +8 var bäst av Sveriges forwards. Under årets säsong gjorde Johansson elva poäng på 14 matcher men skadades sedan i slutet av oktober under en match mot Brynäs. Axelskadan gjorde sedan att hon missade OS i Milano och inte heller kom till spel under resten av säsongen.

Under torsdagen meddelade Luleå/MSSK oväntat att de går skilda vägar med stjärnforwarden. Enligt sportchefen Oskar Häggström beror det på grund av hennes skadehistorik.

– Hon har gjort det bra under sin tid hos oss och om det inte vore för rådet vår medicinska personal gav oss hade vi absolut velat behålla henne, men vi kan inte chansa för importregelverket begränsar våra alternativ om det visar sig att hon inte kan spela och att hitta en likvärdig svensk under säsong är så gott som omöjligt, säger Häggström till Norrbottens-Kuriren.

Linnéa Johansson uppges återvända till HV71

Linnéa Johansson tvingas därmed lämna Luleå och leta efter en ny klubbadress. Hon ser dock redan ut att ha gjort sitt val inför nästa säsong. Småländskan uppges nämligen vända hemåt.

Enligt Norrbottens-Kuriren har Troja-Ljungby-produkten skrivit på för HV71 inför 2026/27. Linnéa Johansson har tidigare spelat två säsonger i HV71 och gjorde SDHL-debut i klubben redan som 14-åring (!) under säsongen 2016/17. Det blev 32 matcher i HV-tröjan för Johansson innan hon flyttade till Linköping. Nu ser forwarden ut att vara på väg tillbaka till Jönköpingsklubben.

Under sin karriär har Linnéa Johansson gjort 153 poäng på 241 matcher i SDHL. Hon har spelat VM för Tre Kronor Dam 2022 och 2025 samt var med och spelade OS 2022 för Sverige.

Source: Linnéa Johansson @ Elite Prospects