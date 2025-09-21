KLART: Nobbar HV71: ”Ville verkligen återvända”

Han har tränat med HV71 under stora delar av försäsongen.

Ändå står det nu klart att Lawrence Pilut skrivit på för Rapperswil.

– Jag ville verkligen återvända till Schweiz, säger han i samband med sin presentation.

Lawrence Pilut. Foto: Pius Koller/Imago/Bildbyrån

Expressens uppgifter från i fredags har nu bekräftats.



Lawrence Pilut, den 29-årige backen som tränat med HV71 inför 2025/26-säsongen, nobbar en ordentlig återkomst i Jönköping för att fortsätta sin karriär i Schweiz. Rapperswil-Jona Lakers presenterar värvningen under söndagsförmiddagen.



– Lawrence är en offensiv back som kommer att hjälpa vårt lag, särskilt med utspel, det vill säga att snabbt initiera spel inifrån sin egen zon. Med honom har vi flera fler alternativ för att fylla importpositionerna i enskilda matcher och har också möjlighet att bättre hantera arbetsbelastningen på nyckelspelare under hela säsongen, säger Lakers sportchef Claudio Cadonau på lagets sajt



Kontraktet är skrivet över resterande del av 2025/26, vilket alltså utesluter spel i SHL för första gången sedan 2018.



För HV71, som inlett säsongen med fyra raka förluster, blir detta ett tungt besked.

Missade hela 2024/25: ”Varit en lång väg tillbaka”

Träningspassen med HV71 har varit en del av Piluts väg tillbaka från skada. Detta då han missade hela fjolårssäsongen efter att ha slitit av hälsenan under försäsongsträningen. Dessförinnan gjorde han en säsong i Lausanne HC med 21 poäng i grundserien. Tre år i Nordamerika, samt två i KHL, har varit svenskens resa sedan han lämnade Jönköping.



– Efter över ett år utan att spela är jag oerhört exalterad över hockeyn. Det har varit en lång väg tillbaka, och jag har haft några svåra månader med hårt arbete, men jag ville verkligen återvända till Schweiz. Lakers har jobbat hårt för mig de senaste veckorna, och jag är väldigt exalterad över att spela för SCRJ i framtiden. Jag är säker på att vi kan uppnå mycket med det här laget, säger han själv i samband med sin presentation.



I Rapperswil spelar redan svenskarna Jacob Larsson, Victor Rask och Malte Strömwall. I båset finns dessutom Johan Lundskog och Fabian Gunnarsson.

