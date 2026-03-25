KLART: Svensken lämnar finska klubben

Efter en lång och framgångsrik sejour i Vasa Sport går nu Simon Hjalmarsson skilda vägar med Liiga-föreningen.

Simon Hjalmarsson lämnar Vasa Sport. Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån

Vasa Sport och Simon Hjalmarsson går skilda vägar. 37-åringen tackades av med en avskedskväll i Vasa Elektriska Arena häromveckan, och bekräftas nu lämna i Liiga-klubbens kanaler. Han har under dessa fyra säsonger blivit en av de mest produktiva spelarna i Vasas historia med 171 poäng på 194 matcher.

– Livet och karriären kommer att gå vidare någon annanstans, säger Hjalmarsson till Vasabladet.

Under säsongen 2025/2026 har den tidigare Rögle-, Frölunda- Linköping- och Luleå-forwarden noterats för 28 poäng (3+25) på 45 matcher.

Den finska ishockeyn gör om sitt seriesystem från och med nästa säsong. Det kommer att vara ett tvådelat ligaupplägg med en högstaliga och en andraliga med 14 respektive 10 lag. Den kommande säsongen blir som en övergångsperiod, även kallad för supersäsongen. De 14 bästa laget behåller sina platser i högstaligan medan resterande lag flyttas ner till andra ligan till säsongen 2027/2028.

Förändringen har skapat oro i Vasa Sport, en klubb som många svenska spelare tillhör . Föreningen har därför valt att prioritera ekonomin framför sportsliga resultat till den kommande säsongen. De säljer många spelare för att hantera sin ekonomiska situation istället för att satsa på lagbygget.

