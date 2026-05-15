Olle Eriksson Ek lämnar Sverige efter uppflyttningen med Björklöven. Burväktaren är nu presenterad av finska Jokerit.

– Han är en målvakt i utmärkt ålder, säger sportchefen Olli-Pekka Yrjänheikki.

Olle Eriksson Ek byter Björklöven mot finska Jokerit. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Det har varit en illa bevarad hemlighet, sedan januari, att Olle Eriksson Ek skulle lämna Björklöven. Det efter att Ilta-Sanomat uppgett att den 26-årige målvakten gjort klart med Liiga-klubben Jokerit.

Nu, efter att uppflyttningen säkrats, och Eriksson Ek tackats av, presenteras han.

– Olle skulle kunna beskrivas som en modern och täckande målvakt. Han är en målvakt i utmärkt ålder, som också skapar bra konkurrens för oss i vår målvaktsuppsättning. Med sin personlighet ger han lugn till hela lagets försvarsspel, säger sportchefen Olli-Pekka Yrjänheikki via klubbens hemsida.

Flytten är inte Karlstad-killens första utanför Sverige, men det är första gången han spelar i något annat europeiskt land.

Jokerit går även en spännande säsong till mötes efter att de säkrat uppflyttning från finska andraligan, Mestis, under 2025/26. Säsongen var klubbens tredje efter att man tillhört tyska KHL mellan 2014 och 2022.

– Jag älskar hockey, och det här är världens bästa yrke. Jag försöker också visa att jag tycker om det. Förväntningarna inför nästa säsong är höga, det är trots allt en ny serie. Starten kommer säkerligen att bli utmanande, men jag kan inte vänta med att få spela inför fansen, säger Eriksson Ek själv vid presentationen.

