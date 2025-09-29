Han lämnade Brynäs efter säsongen. Nu är Miks Indrašis klar för BK Mlada Boleslav i Tjeckien.

Miks Indrasis har gjort klart med en ny klubb.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Miks Indrasis är klar för en ny klubb efter uppbrottet med Brynäs. Den lettiska landslagsforwarden har skrivit på för BK Mlada Boleslav i den tjeckiska högsta ligan. Där blir han lagkamrat med svenskarna Martin Skärberg och Carl Berglund.

34-åringen har under de senaste två säsongerna spelat i Sverige för Brynäs. Där var han med och spelade upp klubben i SHL efter att ha gjort 70 poäng på 65 matcher. I SHL blev det sedan 29 poäng på 48 matcher i grundserien och fyra poäng på 17 matcher i slutspelet när laget gick till en SM-final.

Efter säsongen stod det tidigt klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Gävle. Och nu är veteranen alltså klar för en ny klubb.

– Miks har alltid varit en av de spelare som tränare kunnat lita på. Hans positiva och aktiva inställning till saker och ting var tydlig direkt efter hans ankomst till oss, vi tror att han kommer att hjälpa oss så mycket som möjligt, säger sportchef Tomáš Vlasák i ett pressmeddelande.

För Miks Indrašis blir det första gången i karriären spel i Tjeckien. BK Mlada Boleslav har fått en tuff start på säsongen och endast vunnit tre av nio matcher hittills. Just nu har de fyra raka förluster och väljer därför att agera och plocka in den skickliga forwarden.