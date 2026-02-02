”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter att ha spelat upp Djurgården till SHL har profilen haft det tufft att ta en plats. Nu är Daniel Brodin klar för Björklöven för resten av säsongen.

Daniel Brodin jublar med pokal och familjen efter match fem i Hockeyallsvenska finalen mellan Djurgården och AIK den 25 april 2025 i Stockholm.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Daniel Brodin vände hem till Djurgården säsongen 22/23 och var under sin tredje säsong med och spelade upp laget till SHL. Med ett kontrakt även över den här säsongen har veteranen haft svårt att ta en plats i laget i SHL. Där han under en period i november och december var utlånad till Björklöven i Hockeyallsvenskan.

Nu står det också klart att det blir en flytt dit för resten av säsongen.

Veteranen är klar för en permanent flytt till Umeå-laget. Under sju matcher i klubben blev det en assist tidigare i höstas. Och nu görs alltså övergången permanent där publikfavoriten lämnar efter totalt elva säsonger i Djurgårdens A-lag.

— Jag och hela Djurgår’n vill tacka Brodin, som gjort enorma insatser under sina många år här. Den här säsongen har både vi och han verkligen försökt, men vi är i ett läge nu där han själv vill vidare för att få mera speltid, säger Niklas Wikegård.

Daniel Brodin och Björklöven jagar SHL-avancemang

I Djurgården har 35-åringen gjort ett mål på 24 matcher i SHL. I kvalspelet förra året gjorde han fyra poäng på tolv matcher, där han också var den som säkrade Djurgårdens avancemang. Björklöven ligger just nu tvåa i tabellen men har en match mindre spelad än serieledarna Kalmar.

”Löven” är också en av favoriterna att ta steget till SHL senare i vår.

— Jag kommer träna med laget här nu sen kör vi match på onsdag. Jag känner mig glad och är jäkligt taggad på att dra igång. Och tillsammans med grabbarna i laget påbörja resan mot SHL.

Source: Daniel Brodin @ Elite Prospects