Klart: AIK värvar SHL-forward

Sent omsider lyckades AIK få klart med Oliver Johansson. Forwarden kommer att avsluta säsongen i den allsvenska klubben.

Oliver Johansson slutför säsongen i AIK.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

AIK gick en kamp mot klockan för att få klart med Oliver Johansson innan deadline för övergångar vid midnatt. Nu står det klart att de lyckades ro i hamn värvningen. Under måndagen presenterades nämligen 22-åringen som ett nyförvärv.

Den här säsongen har det blivit fyra poäng på 22 matcher i Linköping för forwarden. Han lämnade Timrå och Sundsvall för första gången i karriären för att få en större roll och ett genombrott på SHL-nivå. I Linköping har speltiden däremot varit knaper. Nu blir det därför ett steg ner till Hockeyallsvenskan och AIK.

— Oliver är en ung och talangfull spelare med god erfarenhet från SHL som vi ser fram emot att se här i AIK i vår miljö. Det är en stark skridskoåkare som kan spela center och forward, säger Lasse Johansson.

AIK ligger just nu femma i den allsvenska tabellen. Laget har haft en tuff trend den senaste tiden. Det har också stormat kring klubben där inte minst huvudtränaren Fredrik Hallberg fick sparken. I kväll ställs gnaget mot Björklöven på bortaplan. Det återstår då att se om nyförvärvet är klart för spel.

Kontraktet med AIK är skrivet över resten av säsongen. Oliver Johansson hade ursprungligen ett år till på avtalet med Linköping.

Source: Oliver Johansson @ Elite Prospects