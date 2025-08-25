I Schweiz fungerar övergångar lite annorlunda än vad de gör här i Sverige.

Den tidigare Rögle– och Västerviksspelaren Ken Jäger lämnar nämligen Lausanne, där han är lagkapten, nästa år och är klar för konkurrenten HC Davos på ett sjuårskontrakt.

Ken Jäger, här i Västervik, gör en minst sagt uppmärksammad flytt i Schweiz. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

I SHL och HockeyAllsvenskan är det ofta ett stort hemlighetsmakeri kring övergångar där ingenting offentliggörs av klubbarna förrän efter säsongens slut, oavsett om en värvning blir klar i oktober eller mars. Men i Schweiz jobbar man med helt öppna kort och nyheter för den nästkommande säsongen presenteras redan under den pågående säsongen.

Men nu har det skett ett smått unikt fall även i Schweiz där en spelare byter mellan två NL-klubbar.

Ken Jäger, som tidigare har spelat för Rögle och Västervik här i Sverige, var lagkapten för Lausanne HC under förra säsongen och har avtal med klubben för 2025/26. Men redan nu står det klart att han kommer att lämna Lausanne nästa år. 27-åringen har i stället presenterats av konkurrenten HC Davos där Jäger har skrivit ett sjuårskontrakt (!) från och med 2026. Kontraktet gäller till 2033 då forwarden kommer att vara 35 år gammal.

Lausanne har inte kommenterat övergången över huvud taget än. Ken Jäger kommer från Davos och har HC Davos som moderklubb och sluter cirkeln genom att flytta hem igen nästa år.

Ken Jäger spelade i Rögle och Västervik

2018 spelade Ken Jäger JVM för Schweiz och senare samma år flyttade han till Sverige för spel i Rögle. Han gjorde då fyra SHL-matcher med Rögle och spelade även två matcher i J20 Nationell innan han flyttade till Västervik. Där gjorde han 5+2 på 37 matcher i Västervik under säsongen 2018/19. Han blev kvar i Småland även säsongen därpå och förbättrade sig då till tio mål och 19 poäng på 49 matcher i HockeyAllsvenskan.

Även om Jäger inte gjorde mycket väsen av sig här i Sverige har det gått desto bättre i Schweiz. Han har blivit en ledande spelare i Lausanne och var först assisterande kapten under två år innan han förra säsongen utsågs till lagkapten. De två senaste åren har han också fått spela VM med Schweiz och då varit med och tagit dubbla VM-silver.

Han kommer nu alltså att spela en säsong till i Lausanne för att sedan vända hem till HC Davos igen nästa år.

Source: Ken Jäger @ Elite Prospects