Lämnar – efter tidigare SHL-intresset

När Samuel Jonsson lämnade Kalmar bekräftade han intresset från SHL. Nu är backen plötsligt tillgänglig igen efter att han tackats av i finska Kärpät.

2025/26 blev något av en rörig säsong för Samuel Jonsson, men också väldigt framgångsrik.

När flytten till Liiga och Kärpät blev klar, i december, hade den tidigare SHL-backen nämligen kommit från en tid som krislösning i Kalmar. Jonsson hade tidigare fått lämna Rögle, 2024, men visade sig snabbt vara en av Hockeyallsvenskans främsta på sin position. Klausulen utnyttjades och han försvann för spel i en högre liga.

Det blev dock inte spel i SHL på nytt.

– Det var inte tyst i höstas, kan jag säga. Det fanns en hel del intresse från SHL-lag, Finland likaså. Sedan ska man alltid komma till en deal där båda parter ska vara nöjda. Nu blev det Kärpät som hörde av sig och var väldigt, väldigt intresserade, berättade Jonsson för hockeysverige.se när det hela stod klart.

Tackas av i Kärpät: ”Sedan får vi se”

Nu, med allt detta bakom sig, står Samuel Jonsson återigen inför ett framtidsval.

Inhoppet i krisande storklubben, Kärpät, gav 22 matcher och endast tre mål, och nu tackas 27-åringen plötsligt av. Kontraktet var nämligen endast skrivet över 2025/26, vilket innebär att Rögle-produkten får leta efter ännu en ny utmaning.

– Sedan får vi se vad som händer, sa Jonsson tidigare till hockeysverige.se om 2026/27.

– Det är inget som kommer att stressas fram. Hockeymässigt handlar det om att ta Kärpät till en bättre plats än vad de befinner sig på just nu, där jag hoppas kunna bidra direkt från start. Sedan får man ta allt dag för dag nu i början. Man ska komma in i ett nytt lag, nytt land och en ny lägenhet där jag, min partner och vår hund ska hitta rätt i vardagslivet.

Även Jonssons svenske lagkamrat Sebastian Stålberg tackar av i Kärpät.

