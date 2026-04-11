AHL-värvningens nya klubb: ”Vårt absoluta toppval”

Kalmar fortsätter att tacka av spelare efter 2025/26. Nu har också Scott Walford fått lämna i samband med en flytt till Österrike.

Kalmar HC:s Scott Walford i kamp med Oskarshamns Ludvig Östman. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

När Scott Walford i september hämtades in till Kalmar var det direkt efter spel i AHL med Syracuse Crunch. 51 matcher följde, inklusive slutspel, där backen ofta snittade upp mot 20 minuters istid och stannade på 15 producerade poäng. Ändå går nu parterna skilda vägar.

När den allsvenska klubben tackar av Walford under lördagen har han dock redan gjort klart med en ny adress.

27-åringe väljer att flytta vidare i Europa och skriver på för österrikiska Villacher SV.

– Scott var vårt absoluta toppval. Han är en väldigt mångsidig spelare. Hans största styrkor ligger helt klart i försvaret, men vi ser också att han kan bidra offensivt och leverera poäng. Det är precis den typen av spelare vi letade efter. Han har både storlek och fysik och drar sig inte för utmaningar. Dessutom passar han perfekt in i vårt system och kommer att ge oss mycket djup i försvaret. Vi är väldigt glada att Scott valde oss, säger lagets tränaren Pierre Allard i presentationen.

Scott Walford valdes av Montréal Canadiens i tredje rundan av NHL-draften 2017, men nådde endast 53 matcher i AHL.

Source: Scott Walford @ Elite Prospects