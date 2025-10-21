Örebro gör en stark värvning till sitt NDHL-lag.

Landslagsmeriterade Kajsa Armborg vänder hem.

– Vi har försökt få hem Kajsa i flera år, säger sportchef Daniel Tagesson.

Kajsa Armborg vänder hem till Örebro efter elva år i SDHL. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

I våras stod det klart att Kajsa Armborg lämnade HV71 efter fyra säsonger i Jönköping. Hon har därefter saknat en klubbadress.

Men nu har en lösning uppenbarat sig för 27-åringen.

Hon vänder hem till Örebro och skriver på för klubbens NDHL-lag under resterande delen av säsongen.

– Först och främst ska det bli jättekul att komma hem, jag är grymt taggad. Det har hänt väldigt mycket i klubben under de senaste åren och jag har höga förväntningar både på mig själv och laget. Det är mycket positiva känslor just nu och det ska bli spännande att se hur långt vi kan ta oss under säsongen, säger Kajsa Armborg på klubbens hemsida.

Kajsa Armborg kom upp till SDHL redan 2014 när hon spelade i Leksand. Hon tillbringade sedan sju säsonger i Leksand. 2021 lämnade hon sedan Dalarna och flyttade ner till Småland efter att ha skrivit på för HV71. Under säsongen 2022/23 blev Armborg också inkallad till Damkronorna och fick spela med landslaget.

Under sin karriär har hon spelat både center och back men hon värvas nu till Örebro som back.

– Det är ingen hemlighet att vi har försökt locka hem Kajsa under en längre tid. Att vi nu har lyckats få till en lösning som både passar henne och oss känns otroligt roligt. Kajsa har spelat på en hög nivå i flertalet år och utöver att hon är en väldigt duktig spelare hoppas vi att hennes erfarenhet ska kunna hjälpa oss att flytta fram positionerna ytterligare, säger sportchef Daniel Tagesson.

Kajsa Armborg har totalt spelat 347 SDHL-matcher för Leksand och HV71 och gjort 139 poäng. Hon kommer att debutera för Örebro på lördag när laget ställs mot Leksand.

Source: Kajsa Armborg @ Elite Prospects