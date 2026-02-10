Tidigare SHL-floppen på marknaden – lämnar KHL

Josh Ho-Sang skrev på för KHL-klubben Salavat Julajev Ufa innan nyår.

Men nu lämnar den förre SHL-floppen – utan att ha spelat en enda match.

Josh Ho-Sang blir återigen klubblös. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Som ung var Josh Ho-Sang en stor talang och spåddes en fin framtid. Men han lyfte aldrig och strul utanför isen gjorde att han aldrig fick fäste i New York Islanders. Det ledde till att han lämnade NHL-klubben under säsongen 2020/21 och i stället flyttade till Sverige. Där skrev forwarden först på för Örebro Hockey i SHL men Ho-Sang lyckades aldrig utan lämnade efter blott fem matcher. Sedan flyttade han till Linköping och avslutade säsongen med fyra matcher i LHC-tröjan. Totalt noterades Ho-Sang för 2+1 på nio matcher i SHL innan han lämnade Sverige.

Spelade OS – och släppte rap-album

Säsongen därpå återvände Josh Ho-Sang till Nordamerika och skrev på för Toronto Marlies i AHL säsongen 2021/22. Där gjorde han succé med 16 mål och 35 poäng på 47 matcher vilket ledde till att han oväntat tog en plats i den kanadensiska OS-truppen till Peking 2022. Där noterades Ho-Sang för 0+3 på fem matcher innan Kanada blev utslagna av Tre Kronor i kvartsfinalen.

De senaste åren har det sedermera inte blivit mycket spel för den förre stortalangen. Han skrev på för Salavat Julajev Ufa i KHL säsongen 2022/23 men spelade bara fem matcher i klubben. Sedan dess har han endast spelat för Florida Everblades i farmarligans farmarliga ECHL. Josh Ho-Sang gjorde sedan också ett överraskande karriärsval när han, 2024, plötsligt släppa ett rap-album med namnet ”SAME” som innehåller 18 låtar.

Josh Ho-Sang lämnar KHL – efter noll matcher

I fjol gjorde Josh Ho-Sang endast sex matcher för ECHL-klubben Florida Everblades och den här säsongen gick han länge klubblös. Men strax innan nyår gjorde kanadensaren klart med en återkomst till Ryssland. Han skrev nämligen återigen på för Salavat Julajev Ufa i KHL där parterna enats om ett avtal för resten av säsongen.

Det har däremot inte blivit något spel i KHL för Josh Ho-Sang den här säsongen. Nu meddelar därför Salavat Julajev Ufa att de bryter kontraktet med Ho-Sang, efter bara en och en halv månad. Forwarden blir nu återigen klubblös och har inte spelat någon hockeymatch sedan april 2025.

Josh Ho-Sang är numera 30 år gammal men med tanke på hur lite ishockey som han har spelat de senaste säsongerna är det osäkert vad som händer med hans karriär.

Source: Joshua Ho-Sang @ Elite Prospects