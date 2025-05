Spetsspelaren avslutar karriären: ”Varit en stor ära”

Rögle som försöker ta sig upp till SDHL tappar en viktig pjäs.

Josefine Engmann har beslutat att avsluta karriären.

— Det känns därför väldigt vemodigt att sluta och lämna Ängelholm, säger Engmann till klubbens hemsida.

Josefine Engmann spelade bara en säsong i Rögle. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Josefine Engmann har beslutat att hänga skridskorna på hyllan. 26-åriga landslagsforwarden har under den gångna säsongen spelat för Rögle men ska nu återvända hem till Norge.



— Att få spela och jobba i Rögle har varit en stor ära. Denna säsongen har varit den roligaste i min karriär och det känns därför väldigt vemodigt att sluta och lämna Ängelholm, även om jag känner att det är rätt beslut för mig. Nu väntar et nytt kapitel i Norge där jag får jobba ännu tätare med hockeysatsningen i TV2. Rögle kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger Engmann till klubbens hemsida.



Engmann har under sin karriär spelat främst spelat i Norge men har även en säsong i nordamerikanska collegeligan, en med MoDo i SDHL. Nu avslutar forwarden sin karriär efter en säsong med Rögle i svenska andraligan där hon gjorde flest poäng i klubben. Hela 52 poäng på 32 matcher under både grundserie och slutspel.

Tränaren: ”Väldigt tråkigt”

Rögle kommer nu behöva klara sig utan spetsspelaren nästa säsong vilket klubbens huvudtränare och sportchef Julius Bergkvist ser som ett stort tapp.



— Vi tycker såklart det är väldigt tråkigt att vi förlorar en spelare och person som Josefine. Hon var en stor bidragande faktor till att vi tog de kliven vi gjorde förra säsongen. Samtidigt förstår och stöttar vi henne i beslutet och önskar henne stort lycka till i hennes kommande äventyr, säger Bergkvist.



Engmann berättar att det har varit ett tufft beslut att gå vidare från hockeyn, framför allt efter sina framgångar i Rögle. Däremot menar hon att det är rätt beslut för henne när hon ska återvända hem och jobba med Norges TV-satsning.