Efter uppbrottet – där hamnar Björklöven-målvakten

Joona Voutilainen blev inte kvar i Björklöven efter den gångna säsongen. Nu fortsätter den finske målvakten i stället karriären i Norge då han blivit klar för norska Vålerengen.

– Jag ser möjligheten att vinna ett mästerskap, säger 28-åringen.

Joona Voutilainen är klar för spel i Norge.

Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

Det blev fyra säsonger och 123 allsvenska grundseriematcher i Umeå för Joona Voutilianen. Men efter den gångna säsongens svidande nederlag i Hockeyallsvenskans kvartsfinal mot AIK beslöt parterna att gå skilda vägar.

Nu väljer också finländaren att lämna Sverige helt och hållet.

I stället väntar en flytt till Norge och huvudstaden Oslo där han ska spela för Vålerengen kommande säsong.

– För mig var detta en bra möjlighet i en bra organisation som har ett gott rykte i Skandinavien. Jag ser också möjligheten att vinna ett mästerskap, och det är alltid positivt, säger Joona Voutilainen i ett uttalande från den norska klubben.

– Vålerengen får en bra, atletisk målvakt som alltid vill bli bättre och som är hungrig på att vinna. Jag jobbar alltid hårt på träningar och i matcher, och gör allt jag kan för att laget ska lyckas.

Joona Voutilainen får goda vitsord från Björn Bjurling

Sportchef i Vålerengen är den tidigare djurgårds- och HV71-spelaren Morten Ask. Han säger att han fått utmärkta referenser av Björklövens målvaktstränare Björn Bjurling, som har ett förflutet i den norska klubben då han spelade och blev mästare där säsongen 2006/07.

– Bjurling har gett mycket goda referenser, och det har även flera andra gjort, så vi känner oss trygga med att han kommer vara en av de bättre målvakterna i den norska ligan nästa säsong – precis som han har varit i Hockeyallsvenskan under flera säsonger, säger Ask.

Bakom sig har Joona Voutilainen sin hittills svagaste säsong med ”Löven” rent statistiskt sett. Under en skadedrabbad säsong hade han en räddningsprocent på 89,2 på 25 matcher efter att tidigare aldrig legat under 92 under någon av sina säsonger i klubben. Han förlorade också förstaspaden till JVM-keepern Melker Thelin i slutspelet och gjorde bara en match i serien mot AIK.