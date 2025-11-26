Jonny Tychonick fick inte följa med Djurgården upp till SHL och flyttade sedan till Slovakien.

Nu bryter backen med Spisska Nova Ves och flyttar i stället till ESV Kaufbeuren i tyska andraligan.

Jonny Tychonick flyttar vidare i sin karriär igen. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Förra året värvade Djurgården den kanadensiske backen Jonny Tychonick som kom att bli en viktig spelare på vägen till SHL-avancemanget. Tychonick hade en stor roll på DIF:s blålinje under grundserien och stod för 22 poäng på 50 matcher i HockeyAllsvenskan. I slutspelet fick han sedan en mindre roll och noterades för blott 0+1 på 16 matcher.

Efter att ha hjälpt Djurgården tillbaka upp till finrummet fick kanadensaren däremot lämna klubben. I stället flyttade Tychonick till Slovakien där han skrev på för HK Spisska Nova Ves. Under hösten har han noterats för nio poäng på 18 matcher i slovakiska Extraliga. Men nu flyttar backen vidare.

Jonny Tychonick flyttar till Tyskland

Under onsdagen står det klart att Tychonick bryter sitt avtal med Spisska Nova Ves. I stället går flyttlasset nu till Tyskland. Där skriver backen på för ESV Kaufbeuren som huserar i DEL2.

– Det är svårt att beskriva hur exalterad jag är över att komma till Kaufbeuren. Det är en ny början, nya färger och ett lag som jag längtar efter att få träffa och kämpa tillsammans med. Jag är tacksam för möjligheten och längtar efter att komma igång, säger Tychonick på klubbens hemsida.

Kaufbeuren blir Tychonicks tredje klubb sedan flytten till Europa efter att tidigare ha spelat för Djurgården i Sverige samt Spisska Nova Ves i Slovakien.

– På grund av vår skaderelaterade frånvaro i försvaret har vi förstärkt vår trupp och skrivit kontrakt med Jonny Tychonick, en offensivt stark back som redan har bevisat sina förmågor i Europa. Vi är övertygade om att han kommer att stärka vår offensiv och även ge ytterligare stabilitet till vårt försvar, säger klubbens sportchef Patrick Reimer.

Tidigare i sin karriär har Jonny Tychonick tillbringat flera år i collegeligan NCAA samt spelat i ECHL, men även gjort fyra matcher i AHL för Toronto Marlies. 2018 draftades backen av Ottawa Senators i andrarundan, som 48:e spelare.

Source: Jonny Tychonick @ Elite Prospects