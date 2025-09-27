Säsongen är igång – men Jonas Gunnarsson är alltjämt utan klubb efter uppbrottet från Graz99ers.

– Jonas tränar på bra och är redo så fort rätt läge uppstår, säger hans agent Jacob Hedin till hockeysverige.se.

Jonas Gunnarsson lämnade Graz inför säsongen.

Foto: Alamy.

Jonas Gunnarsson hade ett år kvar på sitt avtal med österrikiska Graz 99ers. Någon fortsättning i klubben blev det dock inte för den tidigare SHL-målvakten. I början av augusti kom beskedet att parterna kommit överens om att bryta avtalet i förtid.

Sedan dess har det varit tyst kring den tidigare SHL-profilen, som alltjämt går klubblös trots att säsongerna startat runtom i Europa.

– Vi arbetar varje dag för att hitta en lösning som passar Jonas, säger agenten Jacob Hedin till hockeysverige.se.

– Men i dagsläget finns det dessvärre inga platser lediga.

Jonas Gunnarsson är klubblös

Gunnarsson är dock redo att skriva på för en klubb när rätt möjlighet dyker upp.

– Jonas tränar på bra och är redo så fort rätt läge uppstår, meddelar Hedin.

Den 33-årige målvakten anslöt till Graz från finska Ilves inför förra säsongen och vaktade kassen i 37 grundseriematcher och sex slutspelsmatcher. På dessa matcher noterades han för en räddningsprocent på 90,9 respektive 87,0 procent.

Jonas Gunnarsson har tidigare i karriären spelat SHL-hockey med HV71 och Malmö och har även en match med Tre Kronor på meritlistan. Totalt har 33-åringen samlat på sig 205 SHL-matcher. Han var även med och tog upp HV71 från HockeyAllsvenskan.

Source: Jonas Gunnarsson @ Elite Prospects