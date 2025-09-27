Svensken klubblös: ”Är redo”
Säsongen är igång – men Jonas Gunnarsson är alltjämt utan klubb efter uppbrottet från Graz99ers.
– Jonas tränar på bra och är redo så fort rätt läge uppstår, säger hans agent Jacob Hedin till hockeysverige.se.
Jonas Gunnarsson hade ett år kvar på sitt avtal med österrikiska Graz 99ers. Någon fortsättning i klubben blev det dock inte för den tidigare SHL-målvakten. I början av augusti kom beskedet att parterna kommit överens om att bryta avtalet i förtid.
Sedan dess har det varit tyst kring den tidigare SHL-profilen, som alltjämt går klubblös trots att säsongerna startat runtom i Europa.
– Vi arbetar varje dag för att hitta en lösning som passar Jonas, säger agenten Jacob Hedin till hockeysverige.se.
– Men i dagsläget finns det dessvärre inga platser lediga.
Gunnarsson är dock redo att skriva på för en klubb när rätt möjlighet dyker upp.
– Jonas tränar på bra och är redo så fort rätt läge uppstår, meddelar Hedin.
Den 33-årige målvakten anslöt till Graz från finska Ilves inför förra säsongen och vaktade kassen i 37 grundseriematcher och sex slutspelsmatcher. På dessa matcher noterades han för en räddningsprocent på 90,9 respektive 87,0 procent.
Jonas Gunnarsson har tidigare i karriären spelat SHL-hockey med HV71 och Malmö och har även en match med Tre Kronor på meritlistan. Totalt har 33-åringen samlat på sig 205 SHL-matcher. Han var även med och tog upp HV71 från HockeyAllsvenskan.
