Floppade i Djurgården – klar för konkurrent

Jesse Ylönen lämnade Djurgården under gårdagen – nu är forwarden klar för seriekonkurrenten Örebro.

Jesse Ylönen lämnar Djurgården för spel i Örebro.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Örebro fortsätter att värva. Närkingarna har fallit genom tabellen och är nu bara fem poäng före HV71 på kvalplats. Sedan tidigare har man värvat in Kalle Miketinac, och nu är ännu en spelare klar för klubben. Den här gången handlar det om Jesse Ylönen.

Finländaren värvades in till Djurgården som en tilltänkt toppspelare inför säsongen. Så har det däremot inte blivit utan forwarden fick det aldrig att stämma.

När Djurgården under torsdagen mötte just Örebro var han utanför laget. Under fredagen stod det klart att det inte blir någon fortsättning i klubben, och nu är han alltså klar för spel i Örebro.

— Vi har fört en dialog med Jesse under en tid och det känns jättebra att kunna välkomna honom till Örebro. I Jesse får vi in offensivt skicklig spelare som kommer spetsa till vårt lag. Det finns en stor potential i hans spel och vi hoppas att han ska komma till sin fulla rätt här hos oss, säger sportchef Henrik Löwdahl i ett pressmeddelande.

Örebro skriver ett kontrakt med Jesse Ylönen över säsongen 26/27. Tidigare i karriären har 26-åringen spelat över 100 matcher i NHL för Montréal Canadiens.

Source: Jesse Ylönen @ Elite Prospects