Tidigare SHL-kaptenen blir tillgänglig på marknaden

Den förre Örebro-kaptenen Jere Sallinen blir tillgänglig på marknaden till nästa säsong.

35-åringen lämnar schweiziska Biel-Bienne efter fem säsonger.

Jere Sallinen går klubblös inför säsongen 2026/27.

Första gången som Jere Sallinen spelade i Örebro Hockey var under klubbens första säsong i SHL 2013/14. Han värvades då in sent under säsongen och var sedan med och räddade kvar Örebro via kvalserien innan han lämnade igen. 2017 återvände Sallinen till Örebro och han spelade sedan två säsonger i Närke där han också utsågs till lagkapten för Örebro Hockey. Efter att ha varit en viktig del av Örebro lämnade Sallinen för spel hemma i Finland igen.

Från och med 2021 har Jere Sallinen sedan spelat för Biel-Bienne i Schweiz. Där har han varit en nyckelspelare för klubben under fem års tid. Nu meddelar däremot Biel att Sallinen lämnar klubben efter fem år.

”Som en exceptionell lagspelare utmärkte han sig genom sin stora professionalism och sitt engagemang samt exemplariska inflytande på laget och dess prestationer. Hans enastående bidrag på isen var avgörande för lagets framgång, och han representerade alltid våra färger med stolthet och passion. Vi tackar honom innerligt för hans engagemang medan han bar EHC Biel-tröjan”, skriver klubben på sin hemsida.

Jere Sallinen har vunnit dubbla VM-guld

Därmed blir Jere Sallinen tillgänglig på marknaden och går klubblös inför nästa säsong. Det är ännu oklart var finländaren kommer att spela inför 2026/27.

Jere Sallinen har varit en regelbunden spelare i Finlands landslag de senaste åren. Han var med och vann VM-guld med Finland både 2019 och 2022 samt har tagit VM-silver 2014 och 2021. Han spelade VM så sent som 2023 och har representerat Finland i Euro Hockey Tour även under årets säsong. I Schweiz stod han för 128 poäng på 216 matcher och under tiden i SHL med Örebro noterades han för 48 poäng på 107 matcher.

