Tidigare SHL-forwarden lämnar KHL

För ett år sedan valde han att byta SHL mot KHL.
Nu lämnar Jayden Halbgewachs den ryska ligan – för spel i schweiziska HC Sierre.
– Jag längtar efter att uppleva detta nya äventyr, säger han själv.

Jayden Halbgewachs i Frölunda. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Det blir ingen fortsättning i Kunlun Red Star för Jayden Halbgewachs. Den tidigare Växjö– och Frölunda-forwarden har under fredagen presenterats för en ny klubb.

28-åringen som uppmärksammades under förra sommaren för sin kontroversiella flytt till ryska högstaligan, KHL, lämnar den tidigare Kina-baserade klubben för att fortsätta sin karriär i Schweiz med HC Sierre. Detta efter att kontraktet med Red Stars gått ut.

– Han är en snabb och dynamisk spelare, driven av en passion för att göra mål. Han har vunnit flera mästerskap i både Nordamerika och Europa och kommer att bidra med sin vinnarmentalitet till vår klubb, säger Sierres Chris McSorley på lagets sajt där Halbgewachs själv fortsätter:
– Jag längtar efter att uppleva detta nya äventyr, träffa teamet, upptäcka staden och njuta fullt ut av detta nya kapitel.

Vann SM-guld med Växjö

Jayden Halbgewachs, född i Kanada, tog sig till chanser i både AHL och NHL via succé i Moose Jaw Warriors och WHL. Den 173 centimeter långa forwarden blev aldrig vald i NHL-draften, men gjorde 35 poäng under två AHL-säsonger i rad med San Jose Barracuda, mellan 2018 och 2020. Därifrån kom tre framträdanden i San Jose Sharks och NHL.

Växjö Lakers värvade kanadensare till SHL 2022 och fick se honom bidra med 20 poäng (10+10) under grundserien, innan de tillsammans säkrade SM-guldet. Tiden i Småland följdes sedan av en mellanlandning i Milestone Flyers innan Frölunda agerade i november 2023.

Under 2024/25 stod Halbgewachs för 19 poäng på 61 matcher i ryska KHL.

Source: Jayden Halbgewachs @ Elite Prospects

