Målvakten lämnar Sverige – klar för ny klubb

Isak Mantler flyttar vidare efter tiden i HC Dalen.

Målvakten är i stället klar för spel i norska Lørenskog.

Isak Mantler är klar för spel i Norge resten av årets säsong. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Förra säsongen gick Isak Mantler klubblös under stora delar av säsongen och gjorde bara korta inhopp i både Vimmerby och Nybro Vikings. Han kom då endast att spela tre matcher på hela säsongen. Även under årets säsong gick Mantler utan klubb under en lång tid.

Strax efter nyår hittade 27-åringen sedan en ny klubbadress. Han skrev på för HC Dalen i Hockeyettan. Där har sedan Mantler klivit in och spelat starkt de senaste veckorna. På sex matcher i Dalen har Isak Mantler 93,0 i räddningsprocent och 1,81 GAA. Han har då hållit två nollor och vunnit fyra av de sex matcherna.

Isak Mantler flyttar till Norge

Det blev dock ingen lång tid i Norrahammar-klubben för Mantler. Under torsdagskvällen står det nämligen klart att målvakten lämnar HC Dalen, och även svensk ishockey. Han är i stället klar för spel i Norge och har skrivit på för Lørenskog. Enligt klubben finns förhoppningar om att burväktaren ska kunna debutera redan i morgondagens match mot Nidaros.

Isak Mantler har Örebro som moderklubb och spelade juniorhockey i klubben innan han lämnade och gjorde två säsonger i Hockeyettan med Lindlöven. 2020 värvades Mantler till Björklöven och var backup till Kevin Poulin när ”Löven” gick till final men förlorade mot Timrå. Mantler flyttade sedan till Östersund och 2022 var han en av de stora hjältarna när klubben säkrade ett historiskt avancemang till HockeyAllsvenskan. Han var sedan även förstemålvakt för Östersund under två allsvenska säsonger innan han fick lämna 2024.

Totalt har Mantler spelat 88 matcher i HockeyAllsvenskan och 107 matcher i Hockeyettan under sin karriär. Flytten till Lørenskog blir hans första utlandsäventyr i karriären.

Source: Isak Mantler @ Elite Prospects