Efter en säsong i USA vänder Isac Nielsen hem till Sverige igen.

Han skriver på för Tingsryd i HockeyEttan.

Isac Nielsen vänder hem igen efter en säsong i USA. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Förra året valde Isac Nielsen att lämna svensk ishockey för att testa lyckan i USA. Han spelade då för Maryland Black Bears i den amerikanska juniorligan NAHL. Där imponerade Nielsen med 25 mål och 51 poäng på 55 matcher och med det var han lagets bästa målskytt samt kom tvåa i interna poängligan.

Nu vänder 21-åringen hem till Sverige igen.

Under måndagen presenteras Nielsen nämligen av Tingsryds AIF i HockeyEttan.

”I Isac får vi inte bara en duktig spelare utan också en riktigt bra kille som vi är övertygade om kommer passa perfekt in i vårt omklädningsrum. På isen är han en hårt jobbande allroundspelare med näsa för att trycka dit pucken när läget ges”, skriver Tingsryd på sin hemsida.

Isac Nielsen har Mörrums GoIS som moderklubb men flyttade till Växjö som junior där han spelade under tre säsonger och bland annat var ombytt i en SHL-match. Till säsongen 2023/24 bytte han dock till Rögle där han sedan stod för en stark säsong. I Rögles J20-lag sköt Nielsen 24 mål och 35 poäng på 47 matcher vilket gjorde att han var med i toppen av skytteligan i U20 Nationell. Under sin karriär har han även gjort fem matcher på lån i HockeyEttan.

Nu ska han alltså spela i HockeyEttan permanent, med Tingsryd.

Source: Isac Nielsen @ Elite Prospects