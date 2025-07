Hockeyettan-stjärnan blir proffs i Frankrike

Han har varit en av Hockeyettans främsta offensiva spelare de senaste säsongerna.

Nu har Henrik Rommel lämnat Brödernas/Väsby för att testa profflivet i Frankrike och Nice.

Henrik Rommel 2021. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Vid 31 års ålder väljer Henrik Rommel att flytta till Frankrike och Nice.



Övergången stod klar i förra veckan och innebär att forwarden, som bevisat sig som en av Hockeyettans främsta offensiva spelare, kommer att lämna Brödernas/Väsby efter en ordentlig poängexplosion under 2024/25. Säsongen, och tiden i Sverige, avslutades nämligen med 45 poäng (22+23) i grundserien innan Rommel stod för åtta (6+2) i slutspelet.



Poängsnittet Rommel nu lämnar Hockeyettan med är därmed 1,04 per match över totalt 207 framträdanden (slutspel inräknat).



I Nice och Ligue Magnus blir Rommel en av två spelare som inte är från Frankrike eller Nordamerika. Den andra är finske backen Jesper Larinmaa. Utöver detta är det annars tolv andra svenskar som just nu ser ut att spela sin hockey i ligan under 2025/26.

Andra flytten från Sverige

Henrik Rommel har tidigare spelat sin hockey utanför Sveriges gränser vid ett tillfälle. Då under ett år i Nordamerika (2014/15) med USHL-laget Waterloo Black Hawks. Därefter vände AIK-produkten hem till Sverige för spel i Kumla och Hockeyettan. Inom kort kom sedan chansen i Hockeyallsvenskan och det skulle dröja 305 matcher i andradivisionen innan han följde med Väsby ner i Hockeyettan 2021.



Utöver 2022/23-säsongen då Rommel spelade i Segeltorp och Troja/Ljungby har han sedan dess representerat Brödernas/Väsby.

Source: Henrik Rommel @ Elite Prospects