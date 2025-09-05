Får kontraktet rivet – innan debuten

Så sent som i mars vaktade han båsdörren för Färjestad i SHL.

Nu får Jørgen Hanneborg lämna Cracovia Krakow – innan debuten.

Jørgen Hanneborg i Färjestad och Västerås. Foto: Bildbyrån (montage).

Jørgen Hanneborg blev inte långvarig i polska Cracovia Krakow.



Den 26-årige målvakten, som senast kommer från en säsong med spel i Hockeyallsvenskan och Västerås, skrev på för sin nya klubb så sent som 16 juli, men kommer inte att komma till spel under 2025/26. Under fredagen, sju veckor efter kontraktet stod klart, meddelar nämligen klubben att man sagt upp samarbetet.



”Vi tackar för tiden i Kraków och önskar honom lycka till i sin framtida karriär”, skriver man på sin hemsida.



Anledningen till uppbrottet redan innan Hanneborgs första match i tröjan meddelas inte. Däremot går Cracovia Krakow samtidigt ut med att man istället plockar in finske målvakten Santeri Lipiäinen som ersättare.

Blev lösningen i SM-slutspelet

Den norske burväktaren med Lørenskog IK som moderklubb, kom till Sverige 2022. Den första säsongen blev det 14 matcher i Hockeyallsvenskan med Kristianstad, innan Hanneborg flyttade vidare till Almtuna. Norrmannen räddade 90,3 procent av puckarna, men gjorde inom kort en ny flytt, nu till Västerås.



Inhoppet i Färjestad under 2024/25 kom under SHL-lagets målvaktskris då Anders Lindbäck blev den oväntade ettan, och Hanneborg den oväntade tvåan.



– Det har varit en speciell vecka – men jättekul. Häftigt att få komma hit och vara med på en sån här grej, ett slutspel i SHL. Det är såklart något jag drömt om hela livet att få uppleva. Jättehäftigt, sade han då i en intervju med Värmlands Folkblad.

