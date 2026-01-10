Prenumerera

Han får lämna Björklöven – efter bara sex matcher

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Sebastian Wännström, 34, anslöt på ett korttidskontrakt till Björklöven den 14 december.
Nu står det klart att han lämnar – efter att avtalet löpt ut.
– Vi önskar Sebastian all lycka till framtiden, säger sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Sebastian Wännström har spelat färdigt i Björklöven. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / COP 230 / JH0081

Sebastian Wännström har haft en udda säsong. Han gick kontraktslös i början av säsongen, men förstärkte Malmö Redhawks i SHL i tre matcher under hösten.

Efter att tiden i Skåne var över, plockade senare Björklöven upp forwarden som har 311 SHL-matcher på meritlistan. Cirka en månad och sex matcher senare är sejouren över i den Hockeyallsvenska toppklubben. Det meddelar föreningen via sin hemsida.

Under sina nio matcher i svensk hockey den här säsongen hittills har han gått poänglös. Vad som sker framöver för den 34-årige veteranen återstår att se.

Source: Sebastian Wännström @ Elite Prospects

