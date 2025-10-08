Frölunda kommer att tappa en av sina mest lovande backar i U20.

Gian Meier, som satt med på bänken i SHL förra året, flyttar hem till Schweiz.

Gian Meier. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Frölunda har gått som tåget i inledningen av U20-säsongen och toppar även den södra serien med 17 poäng efter sju spelade matcher. Nu kommer dock en tung nyhet för Göteborgsklubben kring en av juniorlagets viktigare pjäser.



Gian Meier, som tagit plats i ett första backpar tillsammans med Zigge Bratt, meddelades nämligen lämna Sverige. 19-åringen från Zürich presenteras redan nu av SCL Tigers genom ett senioravtal som sträcker sig från 2026/27 och två år framåt.



– Gian Meier har en kombination av storlek, tacklingsförmåga, puckkontroll och blick som är avgörande för en modern försvarare. Han är pålitlig defensivt och kan samtidigt ge drivkraft i anfallet. Vi ser stor utvecklingspotential i honom, säger sportchefen Pascal Müller på klubbens sajt under onsdagen.

Gian Meier hyllades i Frölunda: ”Jobbar stenhårt”

Meier kom till Frölunda från GCK Lions till 2024/25-säsongen och bidrog direkt med 18 poäng i U20-serien. Mot slutet av oktober fick backen dessutom sitta med på bänken vid tre SHL-matcher.



– Det är en otroligt ödmjuk och härlig kille som jobbar stenhårt varje dag för att bli bättre. Tidigare har han kanske inte fått den fysdelen som vi gör i Frölunda, men han jobbar mycket med den och blir starkare och starkare. Han blir också bättre och bättre på isen när han känner att han har den styrkan. Med sin skridskoåkning och erfarenhet, på internationell nivå och från Schweiz, har han tagit jättestora kliv de senaste två månaderna. Vår enda rajtback, har Frölundas akademichef, Kristoffer Martin, tidigare berättat för hockeysverige.se.



Den 188 centimeter långa pjäsen har även varit en del av det schweiziska landslaget genom alla åldrar. Med största sannolikhet väntar därmed ett Junior-VM där Sverige står på andra sidan i den andra gruppspelsmatchen.

Source: Gian Meier @ Elite Prospects