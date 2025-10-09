Filip Bratt har gjort klart med en ny klubb.

23-åringen lämnar Sverige och skriver på för franska Cergy-Pontoise.

Filip Bratt, här i AIK, flyttar utomlands. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån.

Efter att ha varit klubblös sedan i våras har den 23-årige backen Filip Bratt nu hittat en ny klubbadress för 2025/26. Det står nämligen klart att Bratt lämnar Sverige och i stället fortsätter sin karriär utomlands.

Försvararen har nämligen presenterats av Cergy-Pontoise som spelar i franska Ligue Magnus. Bratt har skrivit på ett avtal med klubben för resten av säsongen. I Cergy-Pontoise blir han lagkamrat med två andra svenskar, Jake Stella och Oscar Gustafsson, som har varit två av lagets poängbästa spelare under säsongsinledningen.

Filip Bratt spelade förra säsongen i Hockeyettan med Väsby IK. Han inledde säsongen i klubben men fick oväntat lämna trots en stark start under hösten. I januari stod det sedan klart att Bratt återvände till Väsby igen och avslutade säsongen i klubben. Totalt stod backen för 19 poäng på 19 matcher för Brödernas/Väsby under seriespelet och följde upp det med 0+4 på åtta slutspelsmatcher. Bratt lämna Väsby i våras och har därefter gått klubblös fram till att han nu skrev på för franska Cergy-Pontoise.

Tidigare i sin karriär har Bratt spelat 71 matcher i HockeyAllsvenskan med AIK och Nybro. Han har även gjort 63 matcher i Hockeyettan med Väsby, Boden och Huddinge. Filip Bratt, som är lillebror till NHL-stjärnan Jesper Bratt i New Jersey Devils, har också spelat tre matcher i den nordamerikanska proffsligan ECHL.

Source: Filip Bratt @ Elite Prospects