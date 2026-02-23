”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping och Södertälje är överens – igen. Nu lånar SHL-klubben ut Felix Öhrqvist till Hockeyallsvenskan på nytt, det meddelar Linköping på sin hemsida.

Felix Öhrqvist ansluter till Södertälje i Hockeyallsvenskan.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

Tidigare under säsongen har Linköping lånat ut Felix Öhrqvist till Södertälje. I kontraktet har parterna kommit fram till att 19-åringen kan röra sig mellan klubbarna, vilket SHL-klubben har utnyttjat. 13 matcher och tre poäng (0+3) blev det för backen i Hockeyallsvenskan innan Linköping kallade tillbaka honom.

Nu får han återigen chansen med Södertälje när han lånas ut till 08-laget på nytt.

Ansluter redan idag

Klubbarna är överens om att Öhrqvist, precis som tidigare, kommer att kunna röra sig mellan lagen under låneperioden. Det står klart att backen åtminstone kommer att spela kvällens match med Södertälje mot Troja-Ljungby, samt på onsdag där Björklöven står för motståndet.

19-åringen var med och tog guld med Juniorkronorna tidigare under året, där han på sju matcher noterades för 2 poäng (1+1) i junior-VM.

Nu börjar grundserien dra ihop sig där Södertälje är placerade på en åttonde plats i tabellen. På 46 matcher har laget samlat in 66 poäng.

