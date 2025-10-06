KLART: Timrå bryter med 19-årige backen

Timrå IK väljer att bryta samarbetet med Emil Stadin.

19-årige backen kliver istället rakt in i Västerås och Hockeyallsvenskan.

Emil Stadin i Timrå. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

Så sent som i slutet av april presenterades Emil Stadin på ett tvåårskontrakt i Timrå IK. Detta efter att han tidigare lämnat Frölunda för att slå sig fram i Hockeyettan och Sundsvall. Nu, efter endast sju matcher med SHL-klubbens U20, går parterna skilda vägar.



Timrå bekräftar det hela under måndagsmorgonen, och i samma vända presenteras den 19-årige backen som nyförvärv i Hockeyallsvenska Västerås.



– Det är bäst för båda parter, vi skiljs som vänner och Emil får testa vingarna på annat håll. Vi uppskattar Emils tid i föreningen och önskar honom lycka till i framtiden, kommenterar Kent ”Nubben” Norberg på Timrås hemsida.

Mamma Maria fick hjärtstopp

Emil Stadin är född i Sundsvall och har Njurunda som moderklubb. 2022 kom han dock till Frölunda för att klättra i juniorverksamheten. Därifrån blev det bland annat spel i U17-landslaget, innan han valde att flytta tillbaka till Sundsvall.



Tidigare i maj, efter kontraktet med Timrå, öppnade Stadin upp för Sundsvalls Tidning om hur han fick lägga om sin plan då Mamma Maria insjuknade och fick hjärtstopp.



Nu blir det spel i Västerås.



– Emil är en talangfull och spelskicklig back som kommer att kunna hjälpa oss både denna säsong och på längre sikt där vi ser en stor potential i honom, säger sportchef Niklas Johansson i

Source: Emil Stadin @ Elite Prospects