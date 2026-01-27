Elliot Ekefjärd har tidigare representerat Vimmerby HC, nu är forwarden klar för spel med Karlskrona i Hockeyettan.

– Han kommer att göra laget bättre i alla spelformer, säger Karlskronas sportchef Hampus Melén på lagets hemsida.

Elliot Ekefjärd klar för Karlskrona.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Under den pågående säsongen stod Ekefjärd för 6 poäng (4+2) på 36 spelade matcher med Vimmerby. Nu väntar spel med Karlskrona för 24-åringen. Det efter att spelaren själv kommit med ett önskemål om att bryta kontraktet.

– Elliot är en powerforward med offensiv uppsida som bidrar med både fart och tyngd. Han kommer att göra laget bättre i alla spelformer. Vi är glada över att Elliot väljer att fortsätta sin utveckling hos oss, och kontraktet sträcker sig över resten av säsongen, berättar Melén på lagets sajt.

Forwarden förväntas vara klar för spel redan till morgondagens match när Karlskrona tar emot Halmstad Hammers HC som kommer på besök. Senast Ekefjärd spelade i Hockeyettan var under säsongen 2023/2024, då tillhörde han Kristianstad IK och gjorde då 21 poäng (9+12) på 27 matcher. Under karriären har han spelat totalt 128 matcher för Nybro och Vimmerby.

Karlskrona ligger just nu trea i den södra Hockeyettan-tabellen.

Source: Elliot Ekefjärd @ Elite Prospects