Derick Brassard lade skridskorna på hyllan 2023 efter 1 013 NHL-matcher.

Men nu uppges 38-åringen göra comeback – i schweiziska Genève-Servette.

Derick Brassard är på väg mot en oväntad comeback. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/Alamy

31 mars 2023.

Det var senast som Derick Brassard spelade en hockeymatch, då för Ottawa Senators i NHL.

Han genomgick sedan en fotledsoperation och lade skridskorna på hyllan, men till synes gick han inte i pension permanent. 38-åringen uppges nämligen ögna en återkomst till hockeyn igen. Det är schweiziska Blick som uppger att Brassard är nära att skriva på för Genève-Servette i toppligan National League. Uppgifterna bekräftas även av klubben.

– Ja, vi är intresserade av honom. Det finns en möjlighet att han kanske vill spela igen, och vi är definitivt med i kampen, säger Genèves sportchef Marc Gautschi till Blick.

Derick Brassard på väg mot oväntad comeback

Det har gått två och ett halvt år sedan Derick Brassard avslutade sin hockeykarriär. Men faktum är att han var aktuell för en flytt till Schweiz redan då, men det blev ingenting på grund av hans skada. Men under året har Brassard jobbat hårt för att komma tillbaka i form och nu är han alltså på väg att göra en oväntad comeback.

– Jag var i kontakt med honom redan 2023 om att komma till Genève. Under sommaren har han gått på is och åkt mycket skridskor hemma i Kanada för att hålla sig i form, och de senaste två månaderna har han haft ett slags träningsläger för att komma igång igen. Så jag är inte orolig för hans fysiska tillstånd, säger Marc Gautschi.

Trejdades mot Mika Zibanejad

Derick Brassard har spelat 1 013 NHL-matcher i sin karriär och producerat 545 poäng. Han valdes som sjätte spelare av Columbus Blue Jackets i NHL-draften 2006. Efter flera år i Columbus trejdades han sedan till New York Rangers i en stor trejd där bland annat Marian Gaborik gick i motsatt riktning. I Rangers hade Brassard sedan sina bästa år i karriären och var bland annat med när Rangers gick till Stanley Cup-final 2014. Han satte sedan personbästa i poäng 2015 (60 poäng) samt i mål 2016 (27 mål). Därefter trejdades Derick Brassard till Ottawa Senators i utbyte mot en viss Mika Zibanejad, en trejd som blivit ökänd med tanke på att Zibanejad fick sitt genombrott och blev en storstjärna i Rangers medan Brassard inte kunde upprepa succén från tidigare säsonger.

Brassard studsade sedan runt väldigt mycket i slutet av sin NHL-karriär. Mellan 2018 och 2022 spelade han för Pittsburgh Penguins, Florida Panthers, Colorado Avalanche, New York Islanders, Arizona Coyotes, Philadelphia Flyers och Edmonton Oilers innan han återvände till Ottawa till säsongen 2022/23. Derick Brassards främsta merit i karriär kom 2016 då han var med och vann VM-guld med Kanada.

