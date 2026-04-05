Lämnar Brynäs − ansluter till NHL-klubben

Damian Clara och Lucas Pettersson fortsätter sina säsonger efter uttåget med Brynäs.

De båda åker över till Nordamerika för att spela i AHL.

Damian Clara och Lucas Pettersson kommer båda att avsluta säsongen med AHL-spel. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Tidigare i veckan tog säsongen slut för Brynäs IF efter att ha förlorat med 4-1 i matcher i kvartsfinalen mot Växjö Lakers. Till nästa säsong väntas det också bli förändringar i truppen där ett antal spelare väntas lämna.

Två av dem är Damian Clara och Lucas Pettersson som båda har varit utlånade till Brynäs under säsongen från NHL-klubben Anaheim Ducks. Nu står det också klart att både Clara och Pettersson kommer att förlänga sina säsonger på andra sidan pölen.

Anaheim Ducks meddelar nämligen att de plockar över Damian Clara och Lucas Pettersson och omplacerar dem till farmarlaget San Diego Gulls. Spelarna kommer därmed att avsluta säsongen med spel i AHL. Clara åkte över och spelade två AHL-matcher för San Diego Gulls redan förra säsongen, men för Pettersson väntar debut i farmarligan.

Clara och Pettersson lämnar Brynäs

Under söndagen blir Damian Clara och Lucas Pettersson också avtackade av Brynäs IF.

”Vi tackar Damian och Lucas för deras insatser i Brynäströjan under säsongen och vi önskar er ett stort lycka till!”, skriver Brynäs på sin hemsida.

Damian Clara spelade först i Brynäs säsongen 2023/24 och blev hjälte när klubben tog steget tillbaka upp till SHL. Han återvände sedan inför årets säsong och bildade målvaktspar med Erik Källgren i SHL. 21-åringen hade 88,7 i räddningsprocent och 2,52 GAA på 33 matcher under grundserien. I slutspelet vaktade han kassen i två matcher mot Växjö där han hade 86,5 i räddningsprocent och 2,38 insläppta mål per match. Under säsongen var Clara med och spelade OS i Milano för Italien.

Lucas Pettersson flyttade till Brynäs från MoDo inför årets säsong. Han imponerade sedan i SHL med tio mål och 20 poäng på 41 matcher under grundserien och fyllde sedan på med fyra assist på fem matcher i kvartsfinalen. 19-åringen var med och spelade JVM med Sverige i vintras där han var en nyckelspelare och gjorde sex poäng på sex matcher på vägen till JVM-guldet.

