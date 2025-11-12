Colson Gengenbach bröt med Vimmerby efter floppstart i HockeyAllsvenskan.

Nu är forwarden klar för ECHL-spel resten av säsongen.

Colson Gengenbach är klar för ECHL-spel. Foto: YouTube/Skärmdump & SOPA Images/Alamy

Inför årets säsong presenterade Vimmerby forwarden Colson Gengenbach som klubbens supporterspelare efter en insamling. Vimmerbys förhoppning var att kanadensaren skulle vara en bärande toppforward under säsongen i HockeyAllsvenskan.

Men Gengenbach kom inte alls in i det allsvenska spelet utan hade en kämpig start på säsongen. Efter blott 1+3 på elva matcher fattade tränaren Eric Karlsson beslutet att peta Gengenbach, varpå forwarden fattade beslut om att bryta kontraktet med Vimmerby och lämna med omedelbar verkan.

Efter att ha varit tillgänglig på marknaden i cirka två och en halv veckas tid har Colson Gengenbach nu hittat sin nya klubbadress. 25-åringen återvänder nämligen till Nordamerika efter den korta tiden i Sverige. Han presenteras där av ECHL-klubben Kalamazoo Wings. I klubben blir Gengenbach lagkamrat med den förre Oskarshamnscentern Nolan Walker. Gengenbach har skrivit på ett kontrakt med Kalamazoo för resten av årets säsong.

Tidigare i sin karriär har Gengenbach tillbringat flera säsonger i den kanadensiska collegeligan med University of Calgary där han levererade starkt. I slutet av förra säsongen fick forwarden även chansen i Winnipeg Jets farmarlag Manitoba Moose. Där var han dock poänglös och hade -6 på åtta matcher i AHL.

Source: Colson Gengenbach @ Elite Prospects