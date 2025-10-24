Colson Gengenbach värvades till Vimmerby inför säsongen för att ta en stor roll i laget. Under torsdagskvällen stod det klart att den 25-årige forwarden och klubben gått skilda vägar.

– Vi har inte varit nöjda med Colson, säger Vimmerbys tränare Eric Karlsson till Vimmerby Tidning.

Det blev bara elva matcher för supportervärvningen Colson Gengenbach i Vimmerby.

Under torsdagen meddelade klubben att den 25-årige forwarden lämnat klubben med omedelbar verkan – efter att han fått reda på att han skulle vara petad under fredagens match mot Nybro.

– Vi har inte varit nöjda med Colson. Han har inte presterat tillräckligt bra, och vi har inte fått ut tillräckligt mycket av honom. Han meddelades att han skulle vara utanför truppen (i derbyt mot Nybro) och valde då att packa ihop sina grejer och dra. Mer komplicerat är det inte, säger Eric Karlsson till VT.

Gengenbach värvades till klubben från AHL-laget Manitoba Moose för att bli ”stades tiger”, men blev nog snarare ”stadens kattunge”. Under sina elva matcher i Vimmerby-tröjan noterades han för fyra poäng (1+3). I ett par matcher var forwarden petad, vilket höjda nivån på hans spel en aning.

– Han steppade upp lite efter det, men har inte varit på den nivån som vi önskar. Och han har inte nått den nivån som han själv vill.

Någon ersättare är inte klar i dagsläget.

– Numerärt är det helt okej nu. Sen håller vi alltid koll. Vi får se vad som händer framöver.