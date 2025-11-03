Calle Rosén blev nyligen den poängbästa svenska backen i AHL:s historia. Men hans sejour i Washington Capitals stannar vid nio matcher i AHL. Nu har han trejdats tillbaka till sin tidigare klubb, St. Louis Blues.

Calle Rosén återvänder till St. Louis Blues organisation. Foto: Jonathan Tenca/CSM

Calle Rosén upplever en fin start på AHL-säsongen. Nyligen passerade han Lucas Carlsson i totalt antal poäng av en svensk back i farmarligans historia. Men speciellt långvarig i sin nya organisation blir 31-åringen inte.

På måndagen meddelar Washington Capitals att de trejdar backen till St. Louis Blues. Detta i utbyte för backen Corey Scheneuman, 30. Därmed återvänder Calle Rosén till klubben han representerade mellan 2021 och 2024 – och där han även fick sin senaste NHL-chans.

Rosén skickas omedelbart ned till farmarlaget Springfield Thunderbirds, som haft en tuff start på säsongen med bara en vinst på sina första nio matcher.

Calle Rosén – poängbäst bland svenska backar i AHL:s historia

Växjösonen hann göra sju poäng (1+6) på nio matcher med Capitals farmarlag Hershey Bears innan trejden. Detta efter att ha skrivit ett ettårskontrakt med Capitals i somras som betalar honom 775,000 dollar i NHL och 525,000 dollar i AHL. På 360 matcher i AHL har Rosén svarat för 198 poäng, tre fler än San Jose Barracudas Lucas Carlsson.

Den tidigare Röglebacken flyttade ursprungligen till Nordamerika 2017 för spel i Toronto Maple Leafs organisation. Där har han blivit kvar. Utöver Maple Leafs, Blues och Capitals organisationer kommer han från ett fjolår då han representerade Colorado Avalanches farmarlag Colorado Eagles. På meritlistan har han en Calder Cup-seger i AHL med Toronto Marlies från sitt första år i ligan, 2017/18. Det har totalt blivit 93 NHL-matcher genom åren.

I Springfield Thunderbirds blir han lagkamrat med inte mindre än fem svenskar; Samuel Johannesson, Leo Lööf, Theo Lindstein, Otto Stenberg och Simon Robertsson.

Lista: Flest poäng av svenska AHL-backar

3 november 2025

Calle Rosén 360 matcher – 198 poäng (36+162) Lucas Carlsson 307 matcher – 195 poäng (64+131) Anders Eriksson 319 matcher – 188 poäng (25+163) Josef Boumedienne 295 matcher – 176 poäng (33+143) Tim Erixon 331 matcher – 165 poäng (22+143)

