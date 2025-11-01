Övertidshjälte – med första målet för nya klubben

Calle Rosén har fått en bra start i AHL med nya klubben Hershey Bears. I natt sköt den Växjö-fostrade backen sitt första mål för säsongen – och blev övertidshjälte för Bears. Nu är han den poängrikaste svenska backen någonsin i farmarligan.

Calle Rosén har öppnat målkontot i AHL. Foto: Rusty Jones/Cal Sport Media via AP Images

Med sju poäng (1+6) på sina åtta första AHL-matcher den här säsongen är Calle Rosén poängbäst bland de svenska backarna i ligan. I natt kom första målet när Rosén avgjorde mötet med Springfield Thunderbirds, St. Louis Blues farmarlag, i förlängningen. Detta via ett powerplay-mål fram till 3–2.

Hans sju poäng gör att smålänningen är delad trea i AHL:s poängliga för backar.

I Springfield noterades Simon Robertsson för två assist i sin första AHL-match för säsongen.

31-årige Rosén skrev i somras på ett ettårskontrakt med Washington Capitals värt 775 000 dollar i NHL och 525 000 dollar i AHL.

Calle Rosén – AHL:s poängrikaste svenska back någonsin

Sedan flytten till Nordamerika 2017 har Calle Rosén hunnit med att spela 93 NHL-matcher med Toronto, Colorado och St. Louis. I AHL har han spelat 359 matcher och är med det sexa på listan över svenskar med flest matcher i ligan. Han är med sina 198 poäng fyra i farmarligans totala svenska poängliga, och den poängmässigt sett bästa backen genom tiderna strax före San Jose Barracudas Lucas Carlsson (194 poäng). En spelare han passerat under säsongen.

2018 blev Rosén Calder Cup-mästare med Toronto Marlies.

Närmast kommer han från en säsong med Colorado Eagles där han stod för 34 poäng (10+24) på 62 AHL-matcher.

Source: Calle Rosén @ Elite Prospects