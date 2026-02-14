Marcus Björk är klar för en hemkomst till Björklöven. Den NHL-meriterade backen har skrivit ett långtidskontrakt med moderklubben som löper ända fram till säsongen 2028/29.

– Han blir en viktig pusselbit i arbetet mot vårt stora mål – spel i SHL, säger sportchefen Per Kenttä.

Marcus Björk är tillbaka i moderklubben Björklöven efter 13 år. Foto: Gaelen Morse-USA TODAY Sports

Redan i veckan ryktades det vara på gång.

Under lördagskvällen meddelade så också Björklöven att affären är i hamn. Backen Marcus Björk, 28, vänder hem till Umeå efter nästan två säsonger i finska Kärpät. Kontraktet som är skrivet mellan Björk och moderklubben löper resten av den här säsongen samt ytterligare tre säsonger framåt, till och med säsongen 2028/29.

– Vi är mycket glada över att Marcus har valt att flytta hem och skriva ett långtidskontrakt. Trots sin relativt unga ålder har han redan skaffat sig erfarenhet från högsta nivå, vilket gör honom till en värdefull förstärkning. Han blir en viktig pusselbit i arbetet mot vårt stora mål – spel i SHL, säger sportchef Per Kenttä i ett uttalande på klubbens webbsida.

Marcus Björk kommer till Björklöven med en hel del erfarenhet. Bakom sig har han drygt 200 SHL-matcher med Örebro, Malmö och Brynäs samt 79 matcher med Kärpät i Liiga. På meritlistan finns också 33 NHL-matcher med Columbus Blue Jackets från säsongen 2022/23, då Björk noterades för elva poäng (3+8) i världens bästa liga. Han gjorde även 40 poäng på 95 AHL-matcher med Cleveland Monsters under sina två år i Nordamerika.

Marcus Björk tillbaka i Björklöven – efter 13 år

Den här säsongen har Björk svarat för elva poäng (1+10) på 47 matcher med Kärpät, där han varit alternerande lagkapten.

Marcus Björk har inte representerat Björklöven sedan säsongen 2012/13, då han spelade för klubbens U16- och J18-lag. Därefter försvann den storvuxne högerskytten till Luleå där han spelade för klubbens juniorlag.

Björklöven toppar Hockeyallsvenskan tillsammans med Kalmar HC när det återstår ett par omgångar av grundserien.

Source: Marcus Björk @ Elite Prospects