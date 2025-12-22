Avslöjar: Här är svenskens nya klubb

Lucas Edmonds blir inte kvar i Pelicans. Nu kan hockeysverige.se avslöja att han gjort klart med en ny klubb.

Lucas Edmonds.

Foto: Alamy.

Svensken Lucas Edmonds anslöt till Pelicans på ett provspel i september, ett avtal som sedan förlängdes fram till den 20 december. Nu har avtalet gått ut och det blir ingen fortsättning i den finska högstaligaklubben. Totalt spelade Edmonds 22 matcher för den finska klubben, där han producerade åtta poäng (2+6).

Men nu kan hockeysverige.se avslöja att Edmonds redan är klar för en ny klubb. Den tidigare juniorlandslagsmannen har skrivit på för tjeckiska Vitkovice, och väntas bli spelklar inom kort.

Vitkovice ligger tia i den tjeckiska ligan, av 14 lag, men har bara fem poäng upp till Trinec på fjärdeplats.

Innan flytten till Finland hade 24-åringen tillbringat fyra säsonger i Nordamerika, där han efter en succésäsong i OHL 2021/22. Han stod då för 113 poäng på 68 matcher, draftades av Tampa Bay Lightning. Han spenderade två och en halv säsong i NHL-organisationen med uteslutande AHL-spel, innan han under fjolårssäsongen trejdades till New York Rangers där han spelade 14 matcher med klubbens farmarlag Hartford Wolf Pack.

I Sverige har Edmonds spelat en SHL-match med Växjö samt 32 matcher i Hockeyallsvenskan med Karlskrona och Kristianstad.