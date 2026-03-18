Avslöjar: HA-klubbar jagar succécentern

Efter 0–3 i matcher mot Sundsvall är säsongen över för Borlänge. Nu visar flera klubbar i Hockeyallsvenskan intresse för 20-årige Melker Bertals, enligt uppgifter till hockeysverige.se.

Melker Bertals har öst in poäng i Hockeyettan, och kan nu vara på väg till Hockeyallsvenskan.

Flytten hem till moderklubben, Borlänge HF, har gett önskad effekt för Melker Bertals. Där har den tidigare Mora-junioren gjort hela 42 poäng (14+28) på 37 matcher, och visat att han redan nu är en toppspelare på Hockeyettan-nivå. Att 20-åringen under tisdagen kopplades ihop med en återkomst till Mora IK var därmed ingen överraskning.

Uppgifterna om att Bertals är på HA-klubbens radar kom från sportbloggare efter att centern även lånats in tidigare under säsongen. Men nu kan hockeysverige.se avslöja att det även är andra klubbar i Hockeyallsvenskan som visat intresse genom pågående dialog.

– Han har gjort en kanonsäsong så då blir det ju såklart så, svarar Bertals agent Jonas Thomsson i ett sms.

Kan även stanna i Hockeyettan: ”Ingen stress”

Det återstår att se vad den tidigare juniorkaptenen i Mora väljer att göra. Inget konkret ska ligga på bordet. Helt uteslutet är det inte heller att fortsätter ytterligare en säsong i Hockeyettan – trots att kontraktet nu går ut i Borlänge.

– Det är ingen stress för oss utan han ska se till att fortsätta utvecklas så kommer steget när det kommer, vi vet inte ännu inte om det blir nu eller sen men det kommer vi ta och titta på efter han spelat klart, skriver agenten till hockeysverige.se.

Under tisdagen föll Borlänge i den tredje raka kvartsfinalen i det norra sluspelet. Därmed är deras säsong nu över.

