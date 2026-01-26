Anton Johannesson gör comeback efter skadehelvetet.

Den förre Brynäs-backen är klar för en återkomst till HC Dalen.

– Det är en extremt talangfull back, säger Dalens sportchef Oscar Josefsson.

Anton Johannesson är klar för en comeback efter långa frånvaron. Foto: Bildbyrån (Montage)

Säsongen 2022/23 gjorde Anton Johannesson succé i HC Dalen. Som 20-åring gjorde han 26 poäng på 32 matcher och var en av HockeyEttans bästa backar. Det ledde till att Bryns fick upp ögonen för den unge backen och han värvades till Gävle inför klubbens säsong i HockeyAllsvenskan. Johannesson hade däremot svårt att ta plats i Brynäs starka backsida samt led av skadebesvär. Därför blev det bara 0+7 på 28 matcher i HockeyAllsvenskan.

Efter att Brynäs gick upp till SHL blev Johannesson kvar i klubben men tanken var att han skulle bli utlånad tillbaka till HockeyAllsvenskan. En skada satte dock stopp för 23-åringen som missade hela säsongen 2024/25 och sedan släpptes av Brynäs efter säsongen. Därefter har den tidigare backtalangen gått utan klubb och det har varit oklart ifall han ens skulle kunna komma tillbaka i spel igen.

Anton Johannesson återvänder till Dalen

Men nu är Anton Johannesson klar för en comeback.

Under måndagskvällen presenteras backen av sin tidigare klubb, HC Dalen. Där har han skrivit på ett kontrakt för resten av säsongen.

– Riktigt kul att få välkomna Anton tillbaka till HC Dalen. Det är en extremt talangfull back som haft ett par säsonger som kantats av skador men som är redo att köra igång hos oss. Vi har haft en god relation sedan han lämnade och Anton har tränat med laget under en längre tid så det är riktigt kul att kunna meddela att han nu är redo för spel, säger sportchefen Oscar Josefsson.

Anton Johannesson har Nittorps IK som moderklubb men gick sedan till HV71 som junior. Han var med och spelade för Sverige i både U16, U17 samt U18-landslaget och valdes av Winnipeg Jets i NHL-draftens femte runda 2020. Johannesson hade däremot stora skadeproblem under juniortiden i HV71 och missade hela säsongen 2020/21 och var även borta en del under övriga säsonger. Det blev därför aldrig någon match i A-laget för Johannesson innan han lämnade HV och gick till Dalen 2022. Nu är backen tillbaka där han fick sitt genombrott för tre år sedan.

