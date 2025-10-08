För två år sedan gjorde Antoine Bibeau succé i AIK. Det blir dock ingen återkomst till Sverige den här säsongen. Målvakten är klar för spel i den krisande storklubben Red Bull München.

Antoine Bibeau.

Foto: Bildbyrån.

Tillsammans med Tobias Normann bildade han HockeyAllsvenskans bästa målvaktspar för två säsonger sedan. Medan Normann sen hamnade i Frölunda valde Bibeau spel i finska högstaligan där han stod 35 matcher för KooKoo. Den här hösten har han provspelat för Dallas Stars, men utan att få kontrakt.

Nu står det istället klart att kanadensaren flyttar till Tyskland. Ny klubbadress: Red Bull München.

– Jag är väldigt glad över att nu vara en del av Red Bull-organisationen i München. Jag har redan spelat i Europa de två senaste säsongerna, där min familj och jag har trivts väldigt bra. När erbjudandet från klubben kom var min familj och jag snabbt överens om att det var en perfekt lösning för alla. Mitt mål är enkelt och tydligt: varje gång jag får chansen att spela vill jag hjälpa mitt lag att vinna matcher, säger han.

Storklubben München, som slutat topp-fem elva säsonger i rad, har haft en usel start på säsongen och ligger bara elva med nio poäng på åtta matcher.

Source: Antoine Bibeau @ Elite Prospects