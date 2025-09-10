Sebastian Benker stannar utomlands. Den allsvenska profilen är klar för spel i österrikiska Innsbruck.

2017 till 2024 spelade Sebastian Benker i HockeyAllsvenskan för bland annat Västerås, Östersund och Vita Hästen. Den gångna säsongen tillbringade han dock i Schweiz, i Thurgau i andraligan, samt i danska Fredrikshavn. Nu står det klart att den allsvenska veteranen stannar utomlands.

Han är klar för österrikiska Innsbruck, skriver klubben på sin hemsida. Han har skrivit på ett korttidsavtal med den österrikiska klubben.

Samtidigt skriver sajten Hockeynews att Västerås ska ha erbjudit Benker ett kontrakt, men att han nobbat en återkomst till den klubb han spelade för 2018 till 2021.

Ifjol gjorde 33-åringen nio poäng på nio matcher för Thurgau och 23 poäng på 32 matcher för Fredrikshavn.

Source: Sebastian Benker @ Elite Prospects