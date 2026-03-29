Alice Östensson är den spelare som har gjort flest matcher för Djurgården i SDHL.

Nu meddelar 30-åringen att karriären är över.

”Det är dags att vända blad och se fram emot nästa kapitel i livet”, säger Östensson på Instagram.

Alice Östensson väljer att lägga skridskorna på hyllan. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Hon är fostrad i MoDo Hockey och spelade flera säsonger i klubben i början av sin karriär. 2018 valde dock Alice Östensson att lämna sin moderklubb och i stället flytta ner till huvudstaden. Hon skrev på för Djurgården och har blivit kvar i DIF-tröjan ända sedan dess.

Centern har varit en tongivande spelare för Djurgården som en nyckelspelare under alla sina år i klubben. Under åren i Djurgården har hon också fått göra flera landskamper med Damkronorna.

Alice Östensson har spelat nästan 400 SDHL-matcher

Nu blir det däremot inga fler matcher i DIF-tröjan för Östensson. Efter att ha stått för sin poängbästa säsong i Djurgården, med 20 poäng och en andraplats i interna poängligan, meddelar Alice Östensson att hon lägger skridskorna på hyllan.

”Hockeyn kommer alltid vara en del av mig – men nu är det dags att vända blad och se fram emot nästa kapitel i livet”, skriver Östensson på Instagram.

Alice Östensson har spelat 288 matcher i Djurgården, vilket är mer än vad någon annan spelare har gjort för DIF i SDHL. Totalt tillbringade hon 13 säsonger i SDHL, fem i MoDo och åtta i Djurgården, där det blev totalt 395 matcher och 178 poäng. Östensson är därmed strax utanför topp tio i SDHL:s historia sett till antal matcher i ligan.

”Jag är otroligt stolt över vad jag har åstadkommit under min karriär. Jag må vara utan ett SM-guld, men jag har vunnit guld i så många andra kategorier tack vare den här sporten.

Jag har vuxit som spelare, byggt vänskaper för livet och skapat minnen – både på och utanför isen. Men framför allt har jag vuxit som person”, skriver hon.

