Tvingas bryta kontraktet − på grund av armén

Den finske hockeyspelaren Aleksi Saarela tvingas plötsligt bryta sitt tvåårskontrakt med SCL Tigers i Schweiz.

Anledningen är att han måste resa hem till Finland för att göra sin obligatoriska militärtjänstgöring.

Aleksi Saarela tvingas resa hem till Finland för att göra sin värnplikt.

FOTO: Ralf Wyssenbach/Just Pictures & Michal Kamaryt/CTK Photo (Alamy)

Till skillnad från Sverige har vårt grannland Finland fortfarande kvar sin obligatoriska värnplikt. Enligt finsk lag måste därmed män inleda militärtjänstgöringen senast det året som personen fyller 29 år.

Detta ställer nu till det rejält för hockeystjärnan Aleksi Saarela, som fyller 29 år i början av januari 2026. Saarela tvingas nämligen bryta sitt kontrakt med den schweiziska klubben SCL Tigers på grund av att han kallas in till armén för att göra sin obligatoriska militärtjänst. Finländaren skrev ett nytt tvåårskontrakt med Langnau så sent som i oktober 2024, ett avtal som skulle gälla till 2027. Men nu tvingas parterna alltså riva avtalet och Saarela lämnar klubben med omedelbar verkan.

SCL Tigers skriver i ett pressmeddelande att båda parterna har försökt skjuta fram på forwardens militärtjänstgöring samt försökt söka medicinsk dispens för att slippa tjänstgöringen. Men Saarela har inte fått något undantagstillstånd vilket innebär att han tvingas rycka in i armén den från och med 7 juli. Hans militärtjänstgöring kommer att vara minst sex månader lång, men det är oklart exakt hur länge som han kommer att tvingas pausa sin ishockeykarriär.

− Detta är naturligtvis en oerhört beklaglig situation för både oss och Aleksi. Han var en viktig del av vårt lag. Men under dessa omständigheter är det den mest rättvisa lösningen för båda parter att säga upp hans kontrakt. Vi tackar uppriktigt Aleksi för hans engagemang under de senaste åren och önskar honom all lycka till i framtiden, säger Langnaus sportchef Pascal Müller.

Aleksi Saarela har spelat i NHL och vunnit JVM-guld

Aleksi Saarela kom till SCL Tigers 2021 och har varit en av lagets bästa spelare de senaste fyra åren. Saarela gjorde hela 24 mål och 39 poäng på 48 matcher säsongen 2022/23 och vann därmed både den interna skytteligan och poängligan i klubben. Han följde sedan upp det med att återigen vinna lagets interna poängliga med 18 mål och 41 poäng på 50 matcher 2023/24. Den gångna säsongen toppade han återigen Langnaus interna skytteliga genom att göra 18 mål och 29 poäng på 49 matcher.

Tidigare i sin karriär har Saarela spelat elva NHL-matcher för Carolina Hurricanes och Florida Panthers. Under tiden i Nordamerika var han med och blev Calder Cup-mästare med Charlotte Checkers 2019. Två år senare, 2021, vann han även FM-guld med Lukko hemma i Finland. När Finland vann sitt historiska JVM-guld hemma i Helsingfors 2016 var Aleksi Saarela en av lagets främsta spelare med 4+3 på sju matcher. Endast stjärntrion Jesse Puljujärvi, Patrik Laine och Sebastian Aho gjorde fler poäng av Finlands forwards på vägen till guldet.