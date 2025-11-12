Lämnade Västerås – det blir nya klubben

Albert Lyckåsen är klar för Nidaros i den norska ligan. Backen spelade förra säsongen för Västerås i Hockeyallsvenskan och har närmare 200 matcher i ligan bakom sig.

— Han är en stark skridskoåkare som har sin starkaste sida i att spela med pucken, säger huvudtränare Victor Wallson i ett pressmeddelande.

Albert Lyckåsen spelar för Nidaros Hockey resten av säsongen.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån.

Efter spel i Karlskoga, AIK och Västerås väntar nu ett utlandsäventyr för Albert Lyckåsen. Backen har gjort närmare 200 matcher i Hockeyallsvenskan under de senaste säsongerna. Efter den förra säsongen stod det däremot klart att det inte blev någon fortsättning i Västerås.

Nu är 24-åringen klar för spel i Norge.

Valet hamnade på Victor Wallsons Nidaros Hockey. I klubben, som gick upp till högsta ligan i våras, spelar redan åtta svenskar samtidigt som det alltså även är en svensk huvudtränare.

— Jag är en offensiv back som gillar att spela med pucken. Jag har tidigare använts mycket i powerplay, men det är upp till tränarstaben nu att avgöra om jag också ska få den rollen i Nidaros, förstås, säger spelaren själv.

Kontraktet är skrivet över säsongen.

