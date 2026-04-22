Klart: Bryter kontraktet med AIK
AIK bryter kontraktet med Jesper Emanuelsson. Forwarden lämnar nu klubben trots ett år kvar på kontraktet.
Jesper Emanuelsson hade för ett år sedan ett starkt slutspel där han inte minst i kvartsfinalen mot Björklöven var bärande. Han blev sedan tyvärr skadad och missade både semifinalen och finalen. Under den gångna säsongen blev det 20 poäng på 45 matcher för AIK i Hockeyallsvenskan.
Sedan tidigare hade han kritat på ett kontrakt till 2027, över kommande säsong. Men nu står det klart att parterna bryter kontraktet och går skilda vägar.
— I dialog med Jesper har vi kommit fram till att det här är den bästa lösningen för båda parter. Vi vill tacka honom för hans tid i AIK och önska honom stort lycka till framöver, säger sportchef Lasse Johansson i ett pressmeddelande.
AIK värvade Jesper Emanuelsson efter en säsong med spel i både Karlskrona och Troja/Ljungby i Hockeyettan. Nu återstår det att se var 25-åringen hamnar härnäst. AIK har nu åtta forwards på kontrakt över den kommande säsongen.
