AIK bryter kontraktet med Jesper Emanuelsson. Forwarden lämnar nu klubben trots ett år kvar på kontraktet.

AIK bryter kontraktet med Jesper Emanuelsson.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Jesper Emanuelsson hade för ett år sedan ett starkt slutspel där han inte minst i kvartsfinalen mot Björklöven var bärande. Han blev sedan tyvärr skadad och missade både semifinalen och finalen. Under den gångna säsongen blev det 20 poäng på 45 matcher för AIK i Hockeyallsvenskan.

Sedan tidigare hade han kritat på ett kontrakt till 2027, över kommande säsong. Men nu står det klart att parterna bryter kontraktet och går skilda vägar.

— I dialog med Jesper har vi kommit fram till att det här är den bästa lösningen för båda parter. Vi vill tacka honom för hans tid i AIK och önska honom stort lycka till framöver, säger sportchef Lasse Johansson i ett pressmeddelande.

AIK värvade Jesper Emanuelsson efter en säsong med spel i både Karlskrona och Troja/Ljungby i Hockeyettan. Nu återstår det att se var 25-åringen hamnar härnäst. AIK har nu åtta forwards på kontrakt över den kommande säsongen.

Source: Jesper Emanuelsson @ Elite Prospects