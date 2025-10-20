280 matcher i SHL – klar för Hockeytvåan (!)

Christopher Liljewall varvar ner hockeykarriären efter 724 matcher i SHL och Hockeyallsvenskan. Den nu 35-årige forwarden är klar för spel i Jonstorp – i Hockeytvåan.

– Det handlar om glädje, gemenskap och att göra det tillsammans, säger han själv i lagets presentation.

Christopher Liljewall i Rögle, Södertälje och Jonstorp. Foto: Bildbyrån och Instagram (Jonstorps IF).

Hockeytvåan (!) blir en profil starkare under 2025/26-säsongen.



Under måndagskvällen går Jonstorps IF ut med att man värvat hem Christopher Liljewall till klubben efter att den SHL-meriterade forwarden spelat 2024/25 i Polen. Hockeyresan varvas därmed ner i Skåne, efter totalt 724 grundseriematcher över hans 18 säsonger i SHL och Hockeyallsvenskan.



”Efter en lång och framgångsrik karriär på elitnivå väljer Christopher nu att fortsätta sin hockeyresa hos oss i Hockeytvåan, där passionen och glädjen till spelet står i centrum”, skriver klubben i sina sociala medier.



– Det ska bli riktigt roligt att få vara en del av Jonstorp Hockey, hjälpa laget att vinna matcher och känna känslan av gemensamma segrar. Det handlar om glädje, gemenskap och att göra det tillsammans, säger Christopher själv.

”Med sitt hjärta för sporten är Christopher helt rätt person”

Christopher Liljewall började sin resa i Rögle BK, och tog sig hela vägen till spel i Hockeyallsvenskan och SHL i moderklubbens tröja. Under två år, 2015 till 2017, var han dessutom kapten i SHL-laget, innan det blev spel i Brynäs, Timrå och Södertälje.



Även under de två sista åren i Hockeyallsvenskan, innan flytten till Polen 2024, var Liljewall kapten. Då i Södertälje.



”Med sin rutin, sitt driv och sitt hjärta för sporten är Christopher helt rätt person för Jonstorp Hockey. Bli inte överraskade om ni hittar Christopher i cafeterian under en ungdomsmatch eller på isen som hjälptränare för våra juniorlag. Klubb- och föreningslivet ligger honom mycket varmt om hjärtat”, skriver Jonstorp.

