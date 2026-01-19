William Nylander har dragit på sig en ljumskskada

William Nylander är en av många svenskar som går skadade inför OS.

På måndagen uttalar sig nu huvudtränaren Craig Berube om forwardens status.

– Då förväntar jag mig att han är tillbaka ganska omedelbart, säger han enligt Arun Srinivasan på The Leafs Nation.

Samtidigt bekräftar Berube att det rör sig om en ljumsk skada.

William Nylander är tveksam inför OS-spel med Tre Kronor. Foto: Bildbyrån

Nio NHL-matcher på 16 dagar. Sedan väntar OS om 24 dagar. Inom den här tidsrymden behöver Tre Kronor hålla alla tummar för att William Nylander ska kunna bli spelklar.

Stjärnan har dragit på sig en ljumskskada.

”Just nu vet jag inte..”

På måndagen ger Toronto Maple Leafs-tränaren Craig Berube detta besked på en pressträff.

– Jag är inte säker på när han kommer att gå på is igen, säger han och fortsätter.

– Jag vet inte hur lång tidslinjen är för hans skada. När han känner sig bra nog att komma ut på isen och han är ute och åker skridskor obehindrat. Då förväntar jag mig att han är tillbaka ganska omedelbart. Men just nu vet jag inte när han kommer gå på is.

William Nylander har gjort 48 poäng på 37 spelade matcher den här säsongen för Maple Leafs.

